Due comunità in lutto per la morte di un giovane carabiniere. Stanislao Vozza, carabiniere originario di Casagiove e residente a Macerata Campania, ma in servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Marcianise, è deceduto a soli 39 anni per un malore improvviso stamattina in casa sua, appena rientrato dal turno di lavoro. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti, allertati da sua moglie, non c’era più niente da fare.

Inutili i soccorsi

Vozza lascia la moglie Pasqualina e tre figli, due femmine e un maschio. Era originario di Casagiove. Sul posto sono arrivati subito anche i colleghi e gli ufficiali della sua compagnia. Era molto stimato e rispettato. Svolgeva il suo lavoro con tanta abnegazione e non poca umanità. Familiari e colleghi anno sperato fino all’ultimo che si potesse riprendere. Purtroppo, non c’è stato proprio nulla da fare.