Cordoglio e incredulita’ nel mondo della scuola per l’improvvisa morte di Teresa D’Elisa, 50enne, docente all’Istituto comprensivo ‘Petrone’ di Campobasso originaria del Sannio. E’ stata stroncata da un malore ieri pomeriggio mentre, in videoconferenza, era in riunione con alcuni colleghi. Tra gli altri l’agenzia Ansa ebbe modo di incontrala nel 2017 in occasione di un focus dell’I.C. ‘Petrone’ sul corretto uso della penna e sul recupero di una fondamentale manualita’, soprattutto per i ‘nativi digitali’, messa in crisi da cellulari e computer.

Le sue parole

“Negli ultimi anni, con l’utilizzo dei mezzi multimediali – osservo’ – forse si e’ perso il senso dell’importanza della scrittura ed e’ anche cambiato il linguaggio. Abbiamo notato anche una difficolta’ maggiore nella produzione del pensiero”.