I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno notato in Via Cesare Pavese a Mugnano un uomo in atteggiamento sospetto. Fermato e sottoposto a regolare controllo, T.A., 28enne napoletano, ha spiegato alla pattuglia di non essere del posto e di essere in attesa di un amico. Perquisito era in possesso di vari effetti personali e di un mazzo di chiavi con telecomando automatico per il quale non sapeva fornire una spiegazione lineare. Premendo i pulsanti, i carabinieri hanno notato l’apertura di un garage, situato a poca distanza dal luogo del controllo. Una rampa consentiva l’accesso ad un ampio sotterraneo con vari box auto, dunque scoprendo cosa nascondesse. Continuando insistentemente a premere i pulsanti, i carabinieri hanno notato l’apertura di uno di essi.

Cosa era nascosto

All’interno 280 chili di bionde di contrabbando di varie marche. L’uomo non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. Arrestato, è stato sottoposto ai domiciliari in atteso di giudizio direttissimo presso il Tribunale di Napoli Nord, come disposto dalla locale Procura della Repubblica.