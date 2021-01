«Nei prossimi giorni prenderemo delle decisioni sulle scuole, non credo che andremo all’apertura generalizzata. Probabilmente avremo un ulteriore incremento per le elementari». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. «Vorremmo impegnare i medici di medicina generale per fare centinaia di migliaia di tamponi antigenici al personale scolastico – spiega – e avere un’apertura di massa delle scuole dopo aver avviato questa campagna di screening sul personale scolastico».

Richiamo del vaccino

“Farò il richiamo del vaccino la prossima settimana”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. “Anche se c’è qualche piccolo problema, facciamoci il vaccino – ha esortato il governatore -. Qualcuno ha avuto qualche linea di febbre, un po’ di stordimento, qualche problema alle articolazioni, ma non vi preoccupate”. De Luca ha ricevuto la prima somministrazione del vaccino lo scorso 27 dicembre, durante il cosiddetto Vaccine