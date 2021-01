Entro la giornata di oggi sarà firmata la prevista ordinanza in relazione alle attività didattiche nelle scuole. Ad annunciarlo l’Unità di Crisi della Campania. Come già annunciato nelle precedenti comunicazioni, a partire da lunedì prossimo, 25 gennaio 2021, sarà consentita l’attività in presenza nella scuola media superiore di primo grado. Dunque si rientra in classe oltre che alle primarie ed alle elementari anche nelle tre classi di media.

Il governatore

L’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca, conterrà anche le modalità che consentiranno la ripresa della didattica in presenza nella scuola superiore di secondo grado. Le superiori riprenderanno quindi a partire dal prossimo primo febbraio 2021, resta da capire in che modalità rientreranno licei e superiori.