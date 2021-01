La situazione Covid è molto delicata. Anche regioni che si trovano in situazioni migliori, come la Campania stanno adottando misure eccezionali per tentare di tenere la curva dei contagi sotto controllo. In relazione alle mutazioni genetiche del virus Covid-19 riscontrate in alcuni Paesi esteri, «l’Unità di Crisi regionale ha disposto che le persone che si sono recate e/o si recheranno in Gran Bretagna, Brasile e Repubblica Sudafricana, per comprovati motivi di lavoro, si segnalino alle Asl territorialmente competenti. E che, in ragione della disponibilità di vaccini, siano inseriti nei piani vaccinali».

De Luca e i vaccini

È un fiume in piena, il presidente della Regione. Ne ha per tutti, anche per il commissario del governo Domenico Arcuri. «Nessuno mi dica che stiamo rispettando criteri oggettivi, abbiamo assistito al mercato nero dei vaccini. Lo abbiamo denunciato e chiesto un riequilibrio che ancora non è avvenuto», tuona De Luca in diretta Facebook.