All’aeroporto di Capodichino intercettati altri 4 viaggiatori britannici positivi al tampone, tutti sintomatici. Adesso è in corso il tracciamento di tutti i contatti e analisi più approfondite sul tipo di virus dal quale sono contagiati. Tutto per escludere la cosiddetta “variante inglese”.

I dati

Intanto la maggior parte dei positivi, ben 171 è nella città di Napoli dove sono deceduti anche due pazienti al Cardarelli. Per il resto ci sono situazioni di grande attenzione per alcune zone dove il numero di positivi è più alto come Torre del Greco (39), Salerno (36), Torre Annunziata (30), Acerra (19), Eboli (19), Caserta (18), Castellammare di Stabia (18), Marano (18), Pozzuoli (17), Afragola (16), Campagna (15), Casalnuovo (15), San Giorgio a Cremano (14).