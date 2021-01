«Alcuni cittadini di Miano ci hanno segnalato il crollo di un tratto di strada in via Langella, segnala Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. Dalle prime ricostruzioni pare che sia fuoriuscita una grossa perdita di acqua che ha causato, assieme al maltempo, il crollo. I residenti delle abitazioni limitrofe ora temono per la sicurezza delle proprie abitazioni».

Cantieri sul posto

«Sul posto erano già presenti dei cantieri per lavori alle tubature, così come raccontatoci dai cittadini. Chiediamo che si proceda immediatamente alla messa in sicurezza del tratto interessato. Oltre alle verifiche del caso per capire se il crollo sia collegato ai lavori in corso».