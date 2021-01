Tanta paura ma, per fortuna, nessun ferito. È crollato un solaio di un palazzo in via Plinio a Pompei. Il cedimento ha creato una voragine all’interno dell’edificio. Un forte rumore ha terrorizzato gli abitanti dei palazzi vicini. Sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’edificio è disabitato, pertanto, la palazzina al momento del crollo era vuota, poiché erano in corso lavori di ristrutturazione.

Indagini in corso

Si indaga sulle cause del crollo. Gli investigatori al lavoro per ricostruire la dinamica, di fronte ad uno degli ingressi degli Scavi di Pompei. Nella cantina trovata una escavatrice, ma non vi sarebbe traccia di operai sul posto.