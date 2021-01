Non ci sarebbero vittime né feriti per il crollo della parte estera chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne (conosciuta a Napoli come Rosariello), che si trova nel quartiere popolare del centro Stella. Da quanto spiegano dal comando della polizia locale il crollo sarebbe avvenuto intorno alle 7,30 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti immediatamente polizia municipale e vigili del fuoco ed è in arrivo la protezione civile. Traffico in tilt nella zona del centro. La chiesa non era più adibita a culto da qualche tempo.

Il precedente

“Circa due mesi l’edificio ebbe un distacco di parte del cornicione ma gli unici interventi che furono effettuati consistettero in una recinzione con del nastro rosso. Poco tempo fa invece hanno aggiunto delle grate da cantiere e nulla più ed ora è venuto giù tutto. Un passante ha rischiato di essere travolto.” Lo racconta Amedeo Fasanella delle Cooperativa 25 giugno che ha effettuato un sopralluogo nel luogo del crollo. Anche se i vigli del fuoco evidenziano di non aver ricevuto alcuna segnalazione in merito.