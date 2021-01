“Mi hanno appena comunicato il decesso per Covid di un nostro concittadino ospedalizzato al Policlinico di Napoli. Alla sua famiglia, sconvolta, esprimo vicinanza per il grande dolore.

Silenzio, preghiere e rispetto”. Così il sindaco di San Giuseppe Vesuviano ha annunciato la morte del prof. Gabriele Maurielli, personalità molto conosciuta in città. Un’altra vittima del Coronavirus nella località vesuviana, dove da diverse settimane non si aggiornava il conto.

Il Mototurismo

Sono tanti in queste ore a ricordare Mauriello, sia come professionista che come appassionato di Autoraduni e Motoraduni. Fu lui, infatti, a dare impulso al “MotoTurismo” a San Giuseppe Vesuviano. Le condizioni del professore si sono aggravate negli ultimi giorni, così come spesso accade per chi è affetto da una forma severa di Covid.