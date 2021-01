Oggi 1.294 positivi (1.167 asintomatici e 127 sintomatici) su 13.728 tamponi, per un totale di 203.846 positivi su 2.194.673 tamponi; 41 morti (10 nelle ultime 48 ore, 31 in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 3.298; 760 pazienti guariti per un totale di 127.766. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 9,42%, in aumento rispetto al 7,45% registrato ieri.

Questo il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 1.294

di cui: Asintomatici: 1.167

Sintomatici: 127

Tamponi del giorno: 13.728

Totale positivi: 203.846

Totale tamponi: 2.194.673

​Deceduti: 41 (*)

Totale deceduti: 3.298

Guariti: 760

Totale guariti: 127.766

* 10 deceduti nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 104

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.365 (**)

** Posti letto Covid e Offerta privata