Cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.098 positivi su 14.742 tamponi effettuati, 436 in più di ieri ma con 5.995 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo il 7,45% dei test, poco meno di ieri quando l’indice di contagio era al 7,57%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.017 sono asintomatici e solo 84 presentano sintomi.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.098

di cui:

Asintomatici: 1.017

Sintomatici: 81

Tamponi del giorno: 14.742

Totale positivi: 202.552

Totale tamponi: 2.180.945

​Deceduti: 48 (*)

Totale deceduti: 3.257

Guariti: 1.379

Totale guariti: 127.035

* 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 33 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 106

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.405 (**)