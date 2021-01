E’ in leggero calo la curva dei contagi in Campania. I dati delle ultime 24 ore del bollettino regionale dell’Unita’ di Crisi segnala 1.150 positivi (133 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui 66 sintomatici. I tamponi effettuati sono 15.663 (di cui 2.040 antigenici). Il rapporto positivi/test e’ del 7,34% (il dato precedente era del 7,99%). I deceduti sono 29, i guariti 801. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 114 (in crescita rispetto al dato precedente) su 656 disponibili. Sono 1.437 i posti letto di degenza occupati su 3.160 disponibili.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.150 (di cui 133 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 951

Sintomatici: 66

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 15.663 (di cui 2.040 antigenici)

Totale positivi: 212.953 (di cui 578 antigenici)

Totale tamponi: 2.315.313 (di cui 10.519 antigenici)​

​Deceduti: 29 (*)​

Totale deceduti: 3.586

Guariti: 801

Totale guariti: 146.914

* 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 114

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.437 (**)

** Posti letto Covid e Offerta privata