Sono 1.175 i positivi del giorno in Campania, di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi. Gli asintomatici sono 999, mentre 71 persone presentano sintomi. Questi i dati diffusi dall’unita’ di crisi regionale. I tamponi processati sono 14.380 (2.021 antigenici) con la percentuale dei positivi sui tamponi che e’ pari all’8,2%, in linea con quella di ieri. I deceduti sono 21, di cui sette avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre sono 3.101 i guariti. Dall’inizio dell’emergenza Covid ad oggi in Campania sono risultate positive 219.418 persone su 2.397.782 tamponi effettuati, sono decedute 3.725 persone e 154.051 sono guarite. Cala ancora l’occupazione dei posti letto: i ricoverati in terapia intensiva sono 95, tre meno di ieri, su 656 posti disponibili, mentre sono 1.425, 49 meno di ieri, i ricoverati in degenza su 3.160 posti letto disponibili.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.175 (di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 999

Sintomatici: 71

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 14.380 (di cui 2.021 antigenici)

Totale positivi: 219.418 (di cui 1.167 antigenici)

Totale tamponi: 2.397.782 (di cui 21.099 antigenici)​

​Deceduti: 21 (*)​

Totale deceduti: 3.725

Guariti: 3.101

Totale guariti: 154.051

* 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 14 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 95

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.425 (**)

** Posti letto Covid e Offerta privata