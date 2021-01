“Oggi all’ospedale Monaldi di Napoli, il Covid ci ha strappato via un altro collega. Angelo Mascolo, specialista in Medicina Legale e Tossicologia Forense presso la Napoli 3 Sud a Castellammare di Stabia”. Ad annunciarlo è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. “Un grande professionista proveniente dalla più nobile e autorevole scuola della Medicina Legale del sud Italia. Un professionista ben voluto da tutti, una persona affabile e dotata di un sottile humor che non guastava mai in ogni occasione”.

Il cordoglio