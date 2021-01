Materna sospesa in una scuola paritaria di Sant’Anastasia, dopo che due bambini sono risultati positivi al covid 19. Secondo quanto si è appreso, i genitori sono invitati alla quarantena fiduciaria. L’intera materna è chiusa per la dovuta sanificazione e le attività in presenza sono sospese in attesa dei tamponi per i bambini delle due classi interessate.

Genitori in allarme

Gli episodi hanno creato qualche allarme tra i genitori dei bambini dell’istituto paritario. Tanti sono preoccupati dal fatto che alcune sale sono condivise dai piccoli di tutte le classi delle materne. I più piccoli inoltre non sono obbligati ad usare le mascherine.