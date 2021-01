Sono 976 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Di questi, come informa l’Unità di crisi della Regione Campania, 149 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Dei nuovi positivi, 786 sono asintomatici, 41 i sintomatici. I tamponi effettuati sono 11.441, di cui 2.082 antigenici. Sono 791 i guariti e 25 le vittime, di cui 9 decedute nelle utlime 24 ore e 16 in precedenza, ma registrate ieri.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 976 (di cui 149 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 786

Sintomatici: 41

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 11.441 (di cui 2.082 antigenici)

Totale positivi: 215.752 (di cui 855 antigenici)

Totale tamponi: 2.351.357 (di cui 15.518 antigenici)​

​Deceduti: 25 (*)​

Totale deceduti: 3.643

Guariti: 791

Totale guariti: 148.876

* 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 16 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 101

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.470 (**)