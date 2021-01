Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nella giornata odierna ha devoluto in beneficenza circa 30 mila mascherine “per la collettività” alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Napoli. Tali dispositivi sottoposti a sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli. Tutto all’esito di complesse attività investigative dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dalla Guardia di Finanza di Napoli.

Le indagini

Le indagini hanno interessato un imprenditore partenopeo, dedito alla commercializzazione di giocattoli. in concomitanza con l’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica, ha destinato parte della sua attività economica al commercio di dispositivi di protezione individuale. I prodotti rinvenuti nei locali aziendali, oltre a riportare la marcatura “CE” ingannevole. Erano anche accompagnati da certificazioni apparentemente rilasciate da enti riconosciuti in ambito comunitario. Ma a seguito degli immediati accertamenti investigativi svolti dalla polizia giudiziaria, ne hanno disconosciuto la genuinità. Infatti, i certificati rinvenuti, riportanti riferimenti tecnici e normativi solo apparentemente corretti e il logo “CE” riprodotto in maniera ingannevole. Ma attestavano fraudolentemente la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme comunitarie e nazionali.