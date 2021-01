“Purtroppo questo maledetto virus ha colpito anche me. Sto bene, sono già in isolamento da domenica e procederò ad attivare tutto quanto previsto per tutelare la salute di chi è stato a stretto contatto con il sottoscritto. Ed anche a sanificare i locali comunali”. Ad annunciarlo è il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri.

La vicinanza

Subita arriva la vicinanza del collega sangiuseppese, Vincenzo Catapano, colpito durante la prima ondata. “Pochi minuti fa, purtroppo, ho avuto la notizia che questo maledetto virus ha colpito anche Francesco Ranieri, sindaco del vicino comune di Terzigno, risultato positivo al covid. A lui, che sino ad ora, come sempre, non si è risparmiato per la sua Terzigno, a nome di tutta l’amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano, gli auguri di una prontissima guarigione”.