La pandemia Covid dilaga in tutta Europa che è costretta ad aggiornare anche la divisione “in colori” dei vari stati del continente. La mappa è stata illustrata dal commissario Ue alla giustizia Didier Reynders che ha mostrato una simulazione della nuova mappa del contagio elaborata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattia. L’Italia è tra i Paesi Ue con alcune zone che saranno indicate nella categoria rosso scuro. Nella nuova mappatura europea costituisce quindi un’area alto rischio Covid. Zone ad alto rischio sono rilevate in dieci-venti Stati e si trovano in Italia, Francia, Germania, Portogallo e Spagna.

L’elenco

Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Veneto, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, sarebbero le tre regioni italiane a colorarsi di “rosso scuro”. E ad essere sottoposte all’obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell’Ue, secondo quanto emerge da una prima simulazione sugli ultimi dati raccolti dall’Ecdc.

Vaccini

La Commissione europea sta lavorando per istituire un registro di trasferimenti dei vaccini fuori dall’Ue, per capire se le case produttrici stiano consegnando i vaccini destinati ai Paesi dell’Unione altrove. Si apprende da fonti Ue. Bruxelles conta di mettere in campo il registro, chiamato schema di trasparenza, in una settimana circa.