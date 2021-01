Il coronavirus provoca altre quattro vittime a Pozzuoli nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il sindaco Vincenzo Figliolia attraverso un post sulla sua pagina Faceboock. Il numero totale delle persone decedute a Pozzuoli sale cosi’ a 48 con un bilancio assai pesante nell’ultimo mese di 14 decessi. Dai dati comunicati dall’Asl Napoli 2 Nord si rileva che i contagiati nelle ultima giornata, su 124 tamponi analizzati, sono 8, che portano il numero dei positivi al virus a 2909 dal 1 marzo.

I numeri in città

Attualmente i positivi sono 1426, 12 ricoverati in strutture ospedaliere e 1414 in isolamento domiciliare. I guariti nell’ultima giornata sono 14 che portano il totale a 1435. Nell’ultima settimana e’ stata registrata una inversione di tendenza rispetto al mese di dicembre in cui la curva dei contagi si era notevolmente abbassata. Dall’inizio del nuovo anno registrati 105 nuovi contagiati con 45 persone definitivamente guarite.