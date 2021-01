Due classi in quarantena fiduciaria ad Acerra, dopo l’esito positivo al Covid 19 dei tamponi di due bambini di una scuola elementare ed una materna. I casi hanno portato la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ad avviare le procedure del caso. Insomma, si moltiplicano i casi a Napoli e provincia dove la ripresa delle lezioni sta portando a non pochi focolai.

I numeri

Sono una trentina in tutto i bambini coinvolti nella quarantena, oltre a nove maestre di una seconda elementare e di una classe delle materne dei plessi di via Spiniello e via Buonincontro, gia’ sottoposti a sanificazione.