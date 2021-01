Hanno visto transitare un’auto della polizia in via Walt Disney a Ponticelli ed hanno subito chiesto aiuto. Una coppia ha così dato l’allarme dopo una rapina subita poco prima nella vicina Via Argine. Gli agenti erano di pattuglia per un servizio di contrasto ai reati predatori. Poco dopo i poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, hanno rintracciato in via Argine l’auto con uno dei tre rapinatori. Il giovane P. C. era in possesso del portafogli sottratto alla donna e di 70 euro. Per lui manette strette ai polsi.

I complici

Ma il servizio non è finito qui. La polizia è infatti riuscita poco dopo ad identificare anche i due complici. Si tratta di un 23enne e di un ragazzo di 17 anni. Per entrambi è scattata la denuncia.