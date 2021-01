NAPOLI – Finisce con una vittoria (3-2) allo stadio Diego Armando Maradona la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Napoli ed Empoli. Gli azzurri, reduci da prestazioni che rasentano la mediocrita’ sia fisica che mentale, sono riusciti a portare a casa il risultato. Una boccata di ossigeno con Petagna che, finalmente, la mette dentro e conferma che Lozano sia diventato il nuovo matchman. Determinato, veloce, grintoso e sicuro.

— PAGELLE DEL NAPOLI —

MERET 5 – Porta violata per ben due volte. Piu’ che sul primo, dove resta immobile, non riesce ad agguantare il secondo.

DI LORENZO 6,5 – Ottima intesa con Lozano dal quale parte l’assist che conduce Di Lorenzo in rete, con precisione e cinismo.

RRHAMANI 6 – Non sempre gli errori si pagano alla lunga. Ne e’ la prova Rrhamani, il peggiore in campo contro L’Udinese, con sufficienza oggi contro l’Empoli. Dopo 4 mesi di inutilizzo, riesce a gestire e chiudere bene quando serve.

KOULIBALY 5,5 – Non molto sicuro di se, probabilmente intimorito dall’infortunio ed abbastanza cauto. Non ha, quindi, dato il meglio.

GHOULAM 6 – Qualche buona giocata, senza scoprire la zona in fase di non possesso. Ottimo il cross sull’angolo del gol decisivo.

DEMME 6 – Si fa trovare sempre e pronto dai compagni. In fase difensiva attento alle azioni degli avversari, quasi un visionario. Non chiude pero’ sul 2-2 (dal’88 BAKAYOKO S.V.)

LOBOTKA 5 – Il fatto che non venga quasi mai utilizzato fa di lui un calciatore inesperto per le direttive azzurre (Dal 70′ FABIAN RUIZ 5,5 – Riesce ad entrare in partita, finalmente, e colpisce un palo da fuori area ma non insacca).

POLITANO 6 – Molto impegnato e propenso al gol anche se, alla fine, non finalizza. Si da molto da fare in fase offensiva (Dal 62′ INSIGNE 5,5 – Spreca qualche azione e non riesce ad essere punto di riferimento per Elmas. Errori nelle fasi finali).

ELMAS 6 – Fornisce spunti per i compagni di reparto. Propositivo ma anche poco incisivo (Dal 70′ ZIELINSKI S.V.).

LOZANO 7 – Incredibile la forza di questo ragazzo, un altro calciatore. Utilizzato nel suo ruolo rende tantissimo. Di ottimo rilievo l’assist per Di Lorenzo che segna la rete del momentaneo vantaggio. Successivamente, segna anche la rete del raddoppio. Avanti cosi’.

PETAGNA 6 – Fa quello che puo’. Poco cinico e non sempre vede la porta, evento verificatosi stasera, marcando la rete della vittoria (Dall’88 LLORENTE S.V.).

All. Gennaro Gattuso 5,5 – L’unico pregio che gli si puo’ affibbiare, a mani basse, e da inizio campionato, e’ l’aver “scoperto” Lozano per quello che sta dimostrando. Le gare sono, ultimamente, tutte simili tra loro. Brutte da vedere. Da migliorare assolutamente la prestazione.

Fonte foto: Calciomercato.com