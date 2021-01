Ieri sera gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in largo San Giovanni Maggiore a Napoli per una segnalazione di assembramenti. I poliziotti, giunti sul posto, hanno constatato la presenza di numerose persone. Alla loro vista, si sono allontanate velocemente mentre un uomo, in evidente stato di agitazione, per opporsi al controllo ha aggredito gli operatori. Fino a quando, non senza difficolta’ e dopo una colluttazione, è finito per essere bloccato.

L’arresto

Un 27enne napoletano con precedenti di polizia, è in arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale. Oltre a danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalita’.