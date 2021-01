Una 74enne, già nota alle forze dell’ordine, denunciata per contrabbando di tabacchi a Ottaviano. Sorpresa in possesso di 230 pacchetti di sigarette multimarca, per un peso complessivo di 2 chili. Le bionde erano stipate nell’abitazione della donna. Incisiva l’azione di contrasto in materia di reati ambientali. Nell’ambito di un controllo ad un opificio, i carabinieri hanno accertato che l’azienda fosse completamente abusiva.

Il gestore

Il relativo gestore, un 44enne, denunciato per smaltimento illecito di rifiuti, scarico non autorizzato di acque reflue ed emissioni non autorizzate di polveri di lavorazione in atmosfera. 46 le persone controllate e 29 i veicoli. 8 le sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada.