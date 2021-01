Non si ferma la conta delle vittime Covid nella città corallina, negli ultimi tre giorni altri due morti e il totale arriva a 83 dall’inizio della pandemia. Sono due uomini, D.G.P. di 69 anni e S.P. di 80 anni le ultime vittime del coronavirus, morti in ospedale tra lunedì ed oggi. Altri due pensionati lasciano le proprie famiglie battuti dal virus: da ottobre ad oggi i morti sono stati 63 e Torre del Greco detiene la maglia nera tra i comuni della provincia per numero di vittime.

Il sindaco

Certificati, dal consueto bollettino serale del centro operativo comunale, anche 30 nuovi positivi e 18 nuove guarigioni. Tra gli ultimi positivi comunicati anche un bimbo di tre anni che frequenta una scuola dell’infanzia cittadina. Il sindaco Giovanni Palomba ha espresso vicinanza alle famiglie dei defunti.