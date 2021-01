Quarantatrè nuove guarigioni, 42 delle quali dal regime domiciliare ed 1 dal regime ospedaliere, registrate ieri a Torre del Greco. Certificati anche 38 casi di positività al COVID-19, di cui una in regime ospedaliero e 37 in isolamento domiciliare. Attestato anche il passaggio di un soggetto positivo dall’ isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Comunicati 4 decessi. Si tratta di: D. C. classe 1939; S. R. classe 1946; V. P. classe 1940; D. N. A. classe 1930. È quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’​Asl Napoli 3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale.

Il cordoglio del sindaco

«Esprimo massima vicinanza – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti». Istituito, inoltre, dall’ ASL, un ulteriore numero verde al quale è possibile rivolgersi – tutti i giorni – dalle ore 8.00 alle ore 20.00: 800936630.