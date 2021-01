“Ho appena firmato un’ordinanza per disporre la sospensione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di I e di II grado a Castellammare di Stabia. Da lunedì 1° febbraio a sabato 13 febbraio 2021”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino.

Il sindaco

“La nostra città possiede un’elevata concentrazione di istituti scolastici sul territorio comunale, ribadisce Cimmino. E una notevolissima platea scolastica, composta da migliaia di studenti provenienti anche dai Comuni limitrofi. La ripresa delle attività didattiche in presenza implica inevitabilmente la movimentazione di un importante flusso di studenti agli orari di ingresso e di uscita in prossimità sia degli istituti scolastici sia degli snodi critici del sistema di trasporto pubblico locale.E in assenza di risposte chiare da parte degli enti competenti circa l’attuale numero dei cittadini positivi e l’indice Rt del contagio, non posso permettere che i cittadini, e soprattutto la platea scolastica, siano esposti a rischi per la salute” conclude il sindaco di Castellammare.