Numerosi casi di covid registrati nelle ultime ore all’interno del piccolo comune di Presenzano in provincia di Caserta. Il sindaco Andrea Maccarelli, ha deciso di inasprire le misure anti covid ed instituire un mini lockdown. Nuovo dpcm – la Campania verso la zona gialla Attualmente sono 32 le persone positive al covid mentre 48 quelle in quarantena, per questo motivo si è deciso di limitare spostamenti e chiudere i luoghi di aggregazione.

Divieti

È vietato entrare ed uscire dal Territorio del Comune di Presenzano per chi non è ivi residente o domiciliato. Sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o assistenza di un proprio anziano o diversamente abile. Vietato ogni spostamento anche all’interno del Comune, se non per comprovate esigenze.

I negozi

La somministrazione e vendita di prodotti degli esercizi di tabacchi ed edicole, le cui aperture seguono gli orari consentiti dalle prescrizioni nazionali, potrà essere garantita solo all’esterno, su banchi posti in prossimità delle entrate o presso i distributori automatici con divieto di sostare nelle adiacenze dei locali.

Scuole e chiese

Sono sospese fino al 30 Gennaio 2021 le attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale. È sospeso, di comune accordo con la Chiesa, l’accesso ai luoghi di culto, sospese anche le funzioni religiose.