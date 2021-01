Catturato Raffaele Sperandeo, 43 anni, ultimo latitante del clan Gionta di Torre Annunziata. Ad arrestato la scorsa notte sono stati i carabinieri, che l’hanno attesa sotto un’abitazione in città dove aveva probabilmente trascorso le feste. Cognato del boss poeta Aldo Gionta, è ritenuto uno dei capi della storica e purtroppo famosa cosa.

La condanna

A settembre la Cassazione aveva confermato per lui la condanna a 14 anni di carcere. Nel frattempo, però, Sperandeo che aveva ottenuto la scarcerazione per decorrenza dei termini di detenzione ed era tornato libero. Così si era dato latitante. Poi il passo falso per le feste con la cattura avvenuta nella notte.