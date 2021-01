Da domani, con la fine delle festivita’ natalizie, saranno reintrodotte alcune corse sulle tratte gestite dall’Eav. A comunicarlo e’ lo stesso Ente autonomo Voturno che, sul proprio sito internet, fa sapere che a decorrere dal 7 gennaio saranno ripristinati cinque treni in partenza da Napoli verso Sorrento. Oltre ad altrettanti che da Sorrento di sposteranno in direzione del capoluogo lungo le linee ex Circumvesuviana.

L’elenco

Nello specifico i convogli partiranno da Napoli rispettivamente alle 10.39, 12.39, 13.41, 14.39, 15.39 e da Sorrento alle 12.37, 14.22, 15.26, 16.37 e 17.25. Contestualmente Eav fa sapere che saranno ripristinate anche sei corse lungo la linea Napoli-Benevento. Tre diretti in terra sannita (6.33 da San Felice a Cancello, alle 14.40 e alle 21.23 con partenza da Napoli), altri tre verso il capoluogo campano (4.40 da Benevento Appia, 9.06 e 18.49 da Benevento).