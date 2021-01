Quasi 6 milioni di iscritti finora con una partecipazione all’extra Cashback di Natale di oltre 3 milioni di cittadini per un rimborso complessivo di 220 milioni di euro. Si fa sapere da palazzo Chigi alla chiusura del periodo sperimentale «che si è tenuto dall’8 al 31 dicembre 2020», mentre «è partita ufficialmente l’iniziativa su base semestrale. La partecipazione riscontrata ad oggi è stata al di sopra delle aspettative dal punto di vista dei numeri e dei dati di sintesi».

I numeri

In particolare, «nel periodo tra l’8 e il 31 dicembre 2020: oltre 5,8 milioni di cittadini si sono iscritti al Cashback (valore assoluto 5.870.063). Attivati per l’iniziativa più di 9,8 milioni di strumenti di pagamento elettronici (valore assoluto 9.834.919) di cui oltre 7,6 milioni dall’app IO (valore assoluto 7.637.768). Elaborate dal sistema oltre 63 milioni di transazioni (valore assoluto 63.218.228) per un importo medio di 46 euro».