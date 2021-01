«Abbiamo deciso di fare una verifica epidemiologica entro il mese di gennaio perché dobbiamo capire cosa è successo nel periodo tra Natale e Capodanno». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook.

Regione ancora in bilico

«Aspetteremo, quindi, per capire come è la situazione l’ultima settimana di gennaio e dopo prenderemo le decisioni definitive – ha aggiunto – per adesso prudenza massima su tutto, scuole, trasporti e tutto il resto».