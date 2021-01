Lombardia, Bolzano e Sicilia in fascia rossa, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Umbria e Valle d’Aosta arancioni. Il ministro Roberto Speranza firma oggi la nuova ordinanza sulla classificazione dei colori delle Regioni. Lo fa pochi minuti dopo la diffusione del report della cabina di regia e della firma da parte del premier Giuseppe Conte con le nuove regole in vigore da domenica. La Campania insieme ad altre 5 regioni/PA restano in fascia gialla. Sono Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise.

Il report

Il report della cabina di regia (Ministero della Salute-Istituto superiore di sanità) parla di un incremento dell’incidenza dei contagi da Coronavirus, anche se «contenuto grazie alle misure di mitigazione nel periodo festivo». In Veneto, Provincia di Bolzano, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia l’incidenza è superiore ai 250 casi ogni centomila abitanti su base settimanale. Anche l’Rt, l’indice di trasmissione, in Italia è sopra al livello critico di 1 (1,09) per la quinta settimana consecutiva.