Nonostante la la zona gialla, proseguono i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle normative anti Covid. Il dispositivo è costituito da unità della polizia di Stato, dell’Arma carabinieri e della guardia di finanza, con equipaggi dell’Esercito Italiano, della polizia provinciale e della polizia locale di Salerno, ha assicurato i servizi i vigilanza.

I numeri

Il dettagliato piano d’intervento ha consentito di raggiungere i seguenti risultati operativi: 6.883 persone controllate; 2.167 esercizi pubblici controllati; 81 persone sanzionate per mancato uso della mascherina; 4 persone denunciate per inosservanza al divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora poiché in quarantena; 7 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid, 2 esercizi sanzionati (di cui uno con chiusura provvisoria di tre giorni perché al suo interno c’erano numerosi avventori oltre le 18, orario in cui non poteva essere effettuata somministrazione).