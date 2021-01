Sono 120 le perquisizioni eseguite dai finanzieri del Comando provinciale di Napoli nei confronti di soggetti che risultano aver percepito il reddito di cittadinanza indebitamente.- Sono condannati infatti in via definitiva nell’ultimo decennio per il reato di associazione di tipo mafioso. L’operazione, che ha portato a sequestri per oltre un milione di euro, è eseguita su delega delle Procure della Repubblica. Coinvolti i Tribunali di Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata. Ha richiesto l’impiego di oltre 500 militari del Comando provinciale con l’ausilio anche dei baschi verdi.

Le località

Nel corso delle attività sottoposte a sequestro le disponibilità finanziarie degli indagati, rinvenute sia sui conti correnti a loro riconducibili. Sia presso le rispettive abitazioni, intervenendo nelle diverse zone di Napoli. Tra le quali Scampia, Secondigliano, Barra, Ponticelli e Chiaiano, nonché nelle altre località della provincia di Napoli. Tra cui, Ercolano, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Casalnuovo di Napoli, Somma Vesuviana, Acerra, Pollena Trocchia, Giugliano, Casoria, Caivano, Sant’Antimo, Afragola, Marigliano e Cicciano.