Continuano ininterrottamente e in tutta la provincia di Napoli i servizi di alto impatto disposti dal comando provinciale. A Brusciano i Carabinieri hanno trovato in un terreno agricolo abbandonato una pistola revolver con matricola abrasa, inoltre 3 cartucce calibro 9 e 2 giubbotti anti proiettile. Era tutto nascosto all’interno di una botte da vino, dunque in un posto considerato sicuro. Sul materiale sequestrato saranno effettuati degli accertamenti tecnici per verificare il loro eventuale utilizzo in reati e fatti di sangue.

Il bilancio

Sono 48 le persone identificate, di questi 13 sono pregiudicati, e 27 i veicoli controllati. 3 le persone denunciate a piede libero perché trovate alla guida senza aver mai conseguito la patente con la recidiva nel biennio.