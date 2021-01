A lanciare l’allarme sono stati i vicini che hanno anche provato anche a fermare i ladri, finendo poi per restare feriti. I fatti a Brusciano in via Ettore Majorana, dove i ladri hanno ripulito la villetta di un noto oculista. A riportare la notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola. Secondo quanto appreso ad entrare in azione l’ormai solita banda a bordo dell’Audi A4, che ha già colpito nel Nolano e nel Vesuviano. I vicini parlano di persone con un accento dell’Est Europa.

Il bottino e la colluttazione

Il bottino è abbastanza ricco, purtroppo per l’oculista e la sua famiglia. Portati via contanti e valori e persino una piccola cassaforte dove erano contenuti dei monili. I vicini hanno sentito dei rumori e sono usciti. I più coraggiosi hanno affrontati i topi d’appartamento, ma loro violenza è stata più forte. La banda è riuscita a scappare mentre per uno dei malcapitati è stato necessario ricorrere a medicazioni in ospedale.