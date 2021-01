Fiamme in un appartamento a San Marzano sul Sarno, in via Turati. Pare che il rogo sia partito da una stufa a pellet. Sul posto, i vigili del fuoco con il sindaco che ha disposto lo sgombero delle famiglie dello stabile per effettuare i rilievi del caso. Fuori al balcone dell’appartamento avvolto dal fuoco, due cagnolini che, purtroppo, non ce l’hanno fatta, mentre il proprietario è stato messo in salvo.

La solidarietà

Sull’episodio indagano ora le forze dell’ordine, per ricostuire al dettaglio la dinamica che ha causato l’incendio. Intanto sul web è già partita la corsa alla solidarietà per la famiglia titolare di quell’appartamento, con una raccolta fondi per dar loro una mano, viste le gravissime perdite subite a seguito dell’incendio.