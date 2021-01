Udita in quasi tutta la citta’ la spaventosa deflagrazione prodotta in nottata da tre fratelli di 17, 21 e 25 anni di Caserta. I fatti nel complesso popolare di Parco Primavera, nella frazione dell’area nord di Tuoro, rimasti feriti gravemente. Il maggiore dei tre e’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caserta in seguito all’esplosione di una mega-bomba che ha anche distrutto tre auto, danneggiandone altre quattro. Infranto i vetri del portone d’ingresso e di vari appartamenti.

I mega ordigni

Secondo i carabinieri della Compagnia di Caserta intervenuti sul posto, i tre avrebbero formato il mega-ordigno ammassando diverse bombe carta dal potenziale medio-alto. La deflagrazione ha creato un’onda d’urto dell’ampiezza di oltre trenta metri, che ha travolto i tre fratelli provocando lesioni interne e ustioni. Distrutte e infrante auto, alcune delle quali spostate di qualche metro, e vetri. Ad avere la peggio il 25enne, che era piu’ vicino all’esplosione rispetto ai fratelli.

Le indagini

I carabinieri hanno trovato anche della plastica dove e’ avvenuta la deflagrazione, ipotizzando che i tre possano aver modificato le bombe carta gia’ di per se’ illegali. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo anche i vigili del fuoco e i vigili urbani, per accertare i danni alla struttura di uno degli stabili provocati dall’esplosione.