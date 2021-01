Botti di Capodanno letali per un’abitazione a Castellammare di Stabia, dove si è sviluppato un vasto rogo. L’incendio in via Santa Maria dell’Orto, subito dopo la mezzanotte ed i primi fuochi esplosi. La notizia con tanto di tremendo video è finita su Facebook nel gruppo Sos Stabia.

Secondo quanto racconta Napoli Today “il proprietario è riuscito a mettere in salvo il cane. Danni anche ad un appartamento adiacente. Sul posto i vigili del fuoco”. Per fortuna non ci sono feriti a causa di questo brutto incendio.