La Giunta Regionale della Campania nella riunione di oggi ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale. Tasse che scadono nel periodo compreso tra il 19 gennaio ed il 30 aprile 2021. Prorogati tali termini al 31 maggio 2021 senza applicazione di sanzioni ed interessi. È quanto si legge in una nota della Regione Campania. Con altra deliberazione sempre di oggi, sono inoltre approvate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art.5, comma 1, della Legge Regionale 3 agosto 2020, n. 36. «Incentivi per il rinnovo del parco automobilistico». Con queste si prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per sette anni per le autovetture ad alimentazione elettrica. Cinque anni in caso di alimentazione ibrida elettrica e tre anni in caso di alimentazione ibrida – gas metano. Immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della legge (18/08/2020) ed acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione.

I veicoli

Al termine del periodo di esenzione le auto elettriche saranno tenute al pagamento di un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per un’auto a benzina di pari cilindrata. Le auto ibride corrisponderanno un importo pari alla metà di quanto dovuto da un’auto a benzina di pari cilindrata.