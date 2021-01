I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno setacciato le strade di Sant’Anastasia e dei comuni vicini. Due arresti, una persona denunciata, 30 veicoli controllati e 67 persone identificate. I militari dell’Arma si sono impegnati anche in molte perquisizioni. In una di queste a finire in manette è Antonio Buonincontri, 44enne di Somma Vesuviana già noto alle forze dell’ordine.

Pomigliano

L’uomo era in possesso di una pistola calibro 38 Smith & Wesson con all’interno 5 cartucce. L’arma – rubata nel 2017 – era perfettamente funzionante e pronta all’uso. I carabinieri della stazione di Pomigliano D’Arco hanno arrestato – in forza a un provvedimento emesso dal tribunale di Brescia – un 48enne incensurato. L’uomo è ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza nel 2017.

Casalnuovo

Denunciato a Casalnuovo per esplosioni pericolose un 38enne incensurato. I carabinieri – allertati dal 112 perché erano stati segnalati dei colpi d’arma da fuoco – hanno perquisito la sua abitazione. Rinvenute e sequestrate 2 pistole a salve e 192 cartucce che erano identiche ad altre 6 che i militari avevano trovato sotto il balcone del 38enne. I servizi continueranno nei prossimi giorni