A Marina di Eboli infatti, una classe della “Scuola dell’Infanzia del Molinello Eboli” si ritrova già in quarantena. A richiedere tale urgenza è stata la positività al virus riscontrata in un bambino di 3 anni. Il piccolo aveva già frequentato i primi due giorni di scuola, con contatti inevitabili con i suoi compagni e con le maestre.

Alla notizia, l’allarme è scattato immediatamente: le famiglie dei suoi compagni sono state avvisate e subito programmati i tamponi. Si spera che la brevità del tempo trascorso insieme non sia stato sufficiente al contagio, ma purtroppo una risposta certa si avrà soltanto dopo l’ufficializzazione dei risultati. Dunque al momento tutti a casa, anche le insegnanti, col fiato sospeso ad attendere gli esiti. Per quanto riguarda lo stato di salute del bimbo, il piccolo non presenta sintomi importanti.