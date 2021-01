Francesco Barbato non è più sindaco di Camposano. È accaduto ieri, nella seconda convocazione del consiglio comunale, dove non ha più avuto i numeri per portare avanti la sua esperienza amministrativa. Mandato che sarebbe terminato comunque tra pochi mesi, con elezioni già previste nel 2021.

Lo stop quasi alla fine del mandato

Il sindaco “operaio”, come egli stesso si è definito nei tanti video sui social che lo riprendevano in varie vesti e molto spesso a curare il verde pubblico, in questi anni di amministrazione, caratterizzata fin da subito da dimissioni o passaggi alla minoranza dei suoi consiglieri, non è riuscito a tenere insieme i pezzi della maggioranza.