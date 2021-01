Due ladri sono entrati in una casa a Buonabitacolo, intorno alle 5 del pomeriggio pensando fosse vuota ma si sono trovati di fronte un bambino. I malviventi alla vita del piccolo di 11 anni sono fuggiti via e lo hanno spintonato facendolo cadere. È accaduto ieri e i carabinieri stanno cercando i due ladri. Si sta cercando di capire se i due abbiamo anche colpito più che con una spinta il piccolo. La zona è stata al centro di furti.

Insomma, per il piccolo non solo lo choc di tutti i bambini, quello di ritrovarsi i ladri in casa. Ma anche piccole contusioni e per fortuna nulla di più. Un episodio che per lui sarà certamente traumatico.