Un grave incidente stradale e’ avvenuto la scorsa notte a Mergellina, a Napoli. Una utilitaria, per cause ancora di accertamento, si e’ ribaltata finendo la sua corsa non lontano dagli chalet presenti in zona. All’interno della macchina c’era una coppia: un uomo di 39 anni ed una donna di 34. L’uomo e’ stato soccorso e portato all’ospedale del Mare: le sue condizioni non destano preoccupazioni. La donna invece e’ ricoverata al Cardarelli, in codice rosso.

Indagini

Sulla vicenda indagano gli agenti della Unita’ infortunistica stradale della polizia locale di Napoli. In via Ribera, nel quartiere collinare del Vomero, invece, un tassista di 70 anni ha perso la vita a seguito di un improvviso malore. L’uomo era fermo a bordo del sua vettura quando si e’ sentito male. I soccorsi sono stati immediati ma per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare.