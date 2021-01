Un’auto parcheggiata nel centro storico della città di Benevento, che ostruiva il passaggio di un’autoambulanza per un pronto soccorso. Per protesta qualcuno l’ha ricoperta di sterco da parte di sconosciuti. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che hanno identificato la proprietaria dell’auto, una estetista di 55 anni, e le hanno elevato un verbale.

Le reazioni

“E’ probabile che l’estetista non ripeterà più l’infrazione più per lo sterco che per il verbale. Gli incivili infatti spesso non pagano i verbali e se ne fregano del prossimo ma trovarsi lo sterco sull’auto è una lezione che non dimenticheranno. Noi siamo per l’intervento immediato dei carri attrezzi con multe salatissime. Siamo stanchi di chi sosta in modo selvaggio sui nostri territori mettendo anche a rischio la vita delle persone e il passaggio delle autoambulanze e dei mezzi dei vigili del Fuoco” dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e Roberto marino commissario del Sole che ride nel beneventano.